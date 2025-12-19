CRONACAVENETO
Veneto – 27enne gravemente ferito da macchinario agricolo

Un giovane di 27 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì in un’azienda agricola di Nogarole Rocca.

L’episodio si è verificato intorno alle 14.30 presso l’azienda Sandrini, in via Stradel Basso. Secondo quanto ricostruito, il 27enne ha subito un grave trauma da schiacciamento causato da un macchinario agricolo durante le normali attività lavorative.

Il personale del 118, intervenuto immediatamente con ambulanza e automedica, ha prestato le prime cure sul posto e successivamente ha trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale, dove è stato ricoverato con traumi al cranio, al torace e all’addome.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Vigasio e Castel d’Azzano, insieme ai tecnici dello Spisal, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

