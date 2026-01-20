CRONACAVENETO
Veneto – 26enne va a pescare e scompare nel nulla, ricerche in corso da parte dei sommozzatori

Adria (RO) – Dalla notte scorsa proseguono senza sosta le ricerche di un giovane di 26 anni disperso in località Passetto, nel comune di Adria. Il ragazzo si era recato nella zona per pescare, lasciando l’auto parcheggiata vicino alla chiesa del Passetto.

Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alle 2:00, quando i Carabinieri hanno segnalato il ritrovamento dell’attrezzatura da pesca sotto il ponte della località. Alle 2:30 sono stati attivati i sommozzatori del nucleo di Venezia dei Vigili del Fuoco, che operano in acqua insieme alle squadre del distaccamento di Adria.

Le ricerche sono coordinate dai Vigili del Fuoco in stretta collaborazione con le forze dell’ordine. Al momento, le operazioni sono ancora in corso, mentre i soccorritori perlustrano con attenzione la zona fluviale e le aree circostanti.

