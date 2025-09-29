Veneto – 22enne ricoverato in psichiatria aggredisce i medici

Conegliano, 29 settembre 2025 – Un 22enne ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Conegliano è stato arrestato venerdì dopo aver aggredito il personale medico. L’episodio è avvenuto pochi giorni dopo l’appello dei genitori, che avevano denunciato l’abbandono del figlio da parte delle istituzioni.

Il giovane, tossicodipendente e affetto da disturbi psichici, aveva già problemi giudiziari legati a episodi di violenza nei confronti della madre. In attesa di perizia psichiatrica era stato ricoverato, ma in uno scatto d’ira ha colpito i sanitari, sostenendo poi davanti al giudice di aver reagito perché non gli davano da mangiare.

Il gip di Treviso ha convalidato l’arresto ma ha respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere, disponendo invece che venga trovata al più presto una struttura adeguata per il suo inserimento. L’avvocato difensore ha ribadito che il carcere non è un ambiente idoneo a una persona con gravi problemi psichici.