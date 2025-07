Veneto – 22 scout soccorsi in montagna, fra fango e pioggia

Vigo di Cadore (BL), 25 – 07 – 25

Ieri sera attorno alle 20 il Soccorso alpino del Centro Cadore è stato allertato dalla Centrale del 118, per un gruppo scout in difficoltà in Val di Faè. Partiti da Auronzo in mattinata, i 22 ragazzi della provincia di Cuneo, alcuni minorenni, erano passati dal Cason di Ciampediei diretti verso Vigo di Cadore, ma arrivati nella valle si erano trovati ad affrontare un sentiero impervio e molto ripido, reso uno scivolo di fango dalle piogge, per cui era difficile anche riuscire a restare in piedi. Individuata la loro posizione, una squadra li ha raggiunti, riaccompagnandoli passo passo lungo la salita, a ha attrezzando con corde fisse i tratti più difficili per farli passare con maggiore sicurezza, ritornando alle jeep da un itinerario diverso da quello inizialmente seguito dal gruppo e dalla squadra stessa all’andata. Una volta ai mezzi, dato che i ragazzi erano completamente bagnati, i soccorritori si sono accordati con la Pro loco di Lorenzago, che ha dato al gruppo la disponibilità del tendone per passare la notte riparati. I soccorritori hanno quindi fatto la spola da Tre Ponti a Lorenzago per portarli a Lorenzago. Le squadre sono rientrate verso mezzanotte.