9 Ottobre 2025 - 11.31

Veneto – 21enne vuole dare fuoco alla madre: arrestato per minacce e violenze in famiglia

REDAZIONE
Un giovane di 21 anni, di origine straniera, è stato arrestato dai carabinieri di Mira (Venezia) con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre e della sorella.

L’arresto è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, che ha ordinato la custodia cautelare in carcere, aggravando le precedenti misure di divieto di avvicinamento e di dimora nel Comune di Mira, in vigore dallo scorso 27 settembre.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 29 settembre il giovane si sarebbe presentato a casa della madre, inveendo contro di lei e intimandole di ritirare la denuncia, arrivando a minacciare di incendiare l’abitazione. La donna, terrorizzata, ha denunciato l’episodio ai carabinieri, esprimendo forte preoccupazione anche per la sicurezza della figlia.

L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

