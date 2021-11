VENETO – 19enne trovato morto in un capannone abbandonato

Un ragazzo di 19 anni (N.A.) di nazionalità italiana è stato trovato senza vita all’interno di un capannone abbandonato in via Fra Paolo Sarpi a pochi passi dal centro storico di Padova, nella serata di giovedì 25 novembre. A rinvenire il corpo un altro giovane che ha dato l’allarme. Una delle prime ipotesi è che il giovane sia morto per overdose, considerando che il luogo è usato spesso da tossicodipendenti per appartarsi. Sul posto la polizia. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se disporne l’autopsia.