10 Settembre 2025 - 15.27

Veneto – 19enne alla guida di un camion senza patente. Era stato bocciato: denunciato

REDAZIONE
Stava guidando un camion Iveco senza avere la patente necessaria: per questo un ragazzo di 19 anni, residente a Castelfranco Veneto, è stato denunciato e multato dalla polizia locale. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 9 settembre, lungo la Postumia, all’altezza della rotatoria del “Becher” a Ponzano Veneto.

Alla richiesta degli agenti di esibire la patente di categoria C, obbligatoria per condurre veicoli di quel tipo, il giovane ha ammesso di non averla mai conseguita, spiegando di aver tentato l’esame senza superarlo. In suo possesso c’era solo la patente B, insufficiente per guidare mezzi pesanti.

Il 19enne, proprietario e intestatario del camion, ha riferito agli agenti di voler avviare una piccola ditta di trasporti individuale. Il progetto imprenditoriale rischia però di arenarsi prima ancora di partire: per lui è scattata una maxi-sanzione di 5.160 euro, il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi e una denuncia per guida senza patente.

