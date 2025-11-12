CRONACAVENETO
12 Novembre 2025 - 10.18

Veneto – 19enne accoltella il padre nel sonno

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Conegliano (Treviso), 12 novembre 2025 – È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio un ragazzo di 19 anni che, nella notte tra lunedì e martedì, ha accoltellato il padre 66enne mentre dormiva accanto alla moglie, in un’abitazione di via Confalonieri, a Conegliano.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il padre all’addome senza apparente motivo. A lanciare l’allarme è stata la madre, testimone della scena, che ha subito chiamato i soccorsi.

L’uomo, ferito ma cosciente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Conegliano: la lama non ha raggiunto organi vitali e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Dopo l’aggressione, il 19enne si è dato alla fuga a piedi, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri mentre vagava in stato di shock nel centro cittadino.

Il giovane è ora in stato di arresto per tentato omicidio e a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno cercando di chiarire i motivi del gesto, che ha sconvolto la comunità locale.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - 19enne accoltella il padre nel sonno | TViWeb Veneto - 19enne accoltella il padre nel sonno | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy