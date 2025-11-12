Veneto – 19enne accoltella il padre nel sonno

Conegliano (Treviso), 12 novembre 2025 – È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio un ragazzo di 19 anni che, nella notte tra lunedì e martedì, ha accoltellato il padre 66enne mentre dormiva accanto alla moglie, in un’abitazione di via Confalonieri, a Conegliano.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il padre all’addome senza apparente motivo. A lanciare l’allarme è stata la madre, testimone della scena, che ha subito chiamato i soccorsi.

L’uomo, ferito ma cosciente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Conegliano: la lama non ha raggiunto organi vitali e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Dopo l’aggressione, il 19enne si è dato alla fuga a piedi, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri mentre vagava in stato di shock nel centro cittadino.

Il giovane è ora in stato di arresto per tentato omicidio e a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno cercando di chiarire i motivi del gesto, che ha sconvolto la comunità locale.