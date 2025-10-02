CRONACAVENETO
2 Ottobre 2025

Veneto – 18enne tampona un’auto e rapina una donna: arrestato straniero

PESCANTINA (Verona) – Momenti di paura martedì pomeriggio in via Pozze, dove un 18enne di origine bosniaca è stato arrestato dai carabinieri dopo un’aggressione a una 29enne.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe volontariamente urtato con la propria vettura l’auto della donna. Subito dopo sarebbe sceso tentando di strapparle una collana, per poi afferrarle la mano e portarle via con la forza un anello. La situazione è degenerata quando ha estratto un paio di forbici, minacciando di morte il figlio minore della vittima e costringendola a chiamare il marito per “chiarire questioni personali”.

L’intervento tempestivo dei militari della stazione di Pescantina ha impedito conseguenze peggiori. Il 18enne è stato bloccato e perquisito: nelle sue tasche sono state trovate le forbici, mentre l’anello rubato era ancora nell’auto.

Dopo l’arresto e il sequestro dell’arma, il giovane è stato portato in caserma. La procura ha disposto il fermo e mercoledì mattina il giudice del tribunale di Verona ha convalidato la misura, ordinando per lui l’obbligo di dimora nel Comune di Bologna in attesa del processo, fissato per gennaio.

