Veneto – 16enne accoltella la rivale davanti ai passanti, choc a Padova

Un pomeriggio qualunque si è trasformato in una scena di violenza sotto gli occhi attoniti dei passanti. È accaduto ieri, mercoledì 28 gennaio, poco dopo le 17, in via Foscolo a Padova, nel cuore della cosiddetta zona rossa. Protagoniste della vicenda due giovanissime: una ragazza di 16 anni, che ha estratto un taglierino dal giubbotto, e una ventenne, finita in ospedale dopo essere stata colpita con due fendenti.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una discussione degenerata rapidamente, forse legata a motivi di gelosia o a vecchi rancori mai risolti. Dalle parole si è passati ai fatti in pochi istanti: la minorenne avrebbe colpito la rivale provocandole una ferita alla mano e una all’orecchio. Fortunatamente le lesioni si sono rivelate superficiali, evitando conseguenze più gravi.

L’aggressione è avvenuta davanti a decine di persone, che hanno assistito sotto choc alla scena. A dare l’allarme è stato un passante che ha visto la giovane ferita a terra, sanguinante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i sanitari del Suem 118, che hanno trasportato la ventenne al pronto soccorso per le cure del caso.

La 16enne è stata accompagnata negli uffici della Polizia locale di via Liberi, dove è stata identificata e fotosegnalata. Della vicenda è stata informata la Procura per i Minorenni di Venezia: la ragazza rischia una denuncia per lesioni personali e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.