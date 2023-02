VENETO – 14enne tenta suicidio ingerendo pastiglie perché bullizzato

Un ragazzo di 14 anni che frequenta la pima classe in un istituto scolastico di Venezia è stato ricoverato all’ospedale di Mestre per aver ingerito 30 pastiglie, dopo aver subito atti di bullismo.

Il fatto – riportato dal Corriere del Veneto – è accaduto il 24 gennaio scorso nel convitto della scuola, frequentato dagli alunni che abitano fuorisede.

Ora il giovane, ricoverato all’ospedale di Mestre, è fuori pericolo ma l’istituto, sulla base delle sue parole, ha preso dei provvedimenti. Il ragazzo avrebbe raccontato di essere stato sistematicamente isolato e preso in giro a scuola e nel convitto nel quale alloggiava, tanto che era stato spostato in un’altra stanza. Prima del gesto alcuni ragazzi erano stati sospesi per 10 giorni e recentemente un professore era stato chiuso dentro un’aula.