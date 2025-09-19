CRONACAVENETO
Veneto – 13enne travolto sulle strisce pedonali: è grave

Grave incidente oggi all’incrocio tra via Noalese e via Graziati, dove un ragazzo di 13 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in sella alla sua mountain bike.

L’impatto, avvenuto poco dopo le 13.20, è stato particolarmente violento e il giovane è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del Suem 118 con automedica: dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Stazione di Zero Branco, con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile di Treviso, che hanno anche gestito la viabilità nella zona.

L’incidente si inserisce in una giornata particolarmente difficile sulle strade della Marca, segnata da altri due sinistri: uno a Villorba, lungo la Pontebbana, e un altro a Cavaso del Tomba.

