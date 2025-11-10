Veneto – Scovate cucine sporche e cibi senza etichetta: maxi controlli su ristoranti e negozi etnici a Padova

Padova sotto la lente dei Nas: multe per 21mila euro tra ristoranti e negozi etnici

PADOVA, 10 novembre 2025 – Controlli a tappeto dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova in 49 attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, tra ristoranti, negozi e macellerie. L’operazione, condotta nei primi giorni di novembre, ha portato a sanzioni per un totale di 21mila euro.

Nel mirino dei militari le carenze igienico-sanitarie, la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l’assenza di indicazioni su allergeni e intolleranze. A finire nei guai dieci attività nei comuni di Padova, Vigonza, Piove di Sacco, Abano Terme, Noventa Padovana e Solesino.

Particolare attenzione anche ai prodotti etnici: in una macelleria della Bassa Padovana i Nas hanno sequestrato 67 confezioni di alimenti preimballati, prive di etichette in lingua italiana, per un valore di circa 500 euro.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i controlli promettono di intensificarsi per garantire sicurezza e trasparenza agli acquirenti.