VALDAGNO ALL’AVANGUARDIA: PATTO FRA COMUNE, MARZOTTO ED EDISON PER UNA NUOVA RETE DI TELERISCALDAMENTO

Valdagno si prepara a un importante passo avanti nella gestione dell’energia con la realizzazione di una nuova rete di teleriscaldamento, frutto di un accordo strategico tra Amministrazione Comunale, Marzotto Group e Edison Next. Questa iniziativa, oltre a rappresentare un significativo investimento in sostenibilità, porterà benefici concreti alle utenze del territorio, con risparmi stimati tra il 10 e il 20 per cento sulle bollette e una riduzione dell’impatto energetico complessivo.

La rete sarà alimentata da un impianto cogenerativo ad alto rendimento, capace di produrre energia elettrica in modo efficiente, e da una caldaia a biomassa legnosa, che sfrutterà risorse rinnovabili per la produzione di calore. L’energia elettrica generata dall’impianto coprirà una parte rilevante del fabbisogno della storica sede della Marzotto, mentre l’energia termica sarà distribuita alle abitazioni e alle attività della comunità locale, garantendo un servizio diffuso e sostenibile.

L’avvio dei lavori è previsto per l’estate e rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato a favore di un modello energetico più efficiente e rispettoso dell’ambiente, che mira a combinare vantaggi economici per le utenze e attenzione alle risorse naturali. Questo progetto conferma l’impegno del territorio di Valdagno nella transizione energetica e nell’adozione di tecnologie innovative a beneficio della collettività.