VALDAGNO – Alcol ai minorenni e aggressione in parcheggio, sigilli alla discoteca Fellini

Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, unitamente ai militari della Compagnia carabinieri di Valdagno, hanno notificato la chiusura e la sospensione della licenza d’esercizio alla proprietaria del Fellini, nota discoteca sita nel Comune di Valdagno, provvedimento emesso dal questore di Vicenza per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, alla luce di quanto accertato nei mesi scorsi e in più circostanze, sia dalle Fiamme Gialle di Arzignano che dai militari dell’Arma.

Il provvedimento, che prevede la chiusura del locale per 15 giorni, scaturisce da numerosi episodi connotati da carattere di gravità e allarme per la collettività, in particolare per i più giovani, considerato la platea cui il locale si rivolge.

In particolare, nello scorso mese di febbraio, durante un controllo volto a verificare il corretto adempimento degli obblighi vigenti in materia di legislazione sul lavoro, i finanzieri della Compagnia di Arzignano avevano per di più riscontrato la somministrazione di bevande alcoliche nei confronti di un minore di anni 16, accertando la totale mancanza di controlli sull’età degli avventori. Per tale condotta erano state deferite all’autorità giudiziaria Berica la rappresentante legale della società e la dipendente che materialmente aveva servito l’alcol al giovane.

Nell’occasione, inoltre, due giovani, di cui uno minorenne, erano stati sorpresi intenti a consumare sostanza stupefacente all’ingresso del locale, entrambi segnalati alla Prefettura di Vicenza. A ciò si aggiunga quanto emerso dall’attività investigativa condotta dai militari della Stazione carabinieri di Valdagno a seguito di una violenta aggressione di gruppo, avvenuta lo scorso anno per futili motivi nel parcheggio della discoteca ai danni di altri avventori, indagine che ha permesso di accertare la presenza consolidata, all’interno del locale, di persone con precedenti.

Da ciò, la sospensione immediata ai sensi dell’art. 100 del TULPS il quale stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

L’attività` complessivamente condotta investe, in maniera trasversale, più settori di servizio della Guardia di Finanza, e si inquadra nel solco delle attività` svolte a tutela dei lavoratori e degli operatori economici onesti, in un settore, quale quello dell’intrattenimento, particolarmente delicato, soprattutto per il coinvolgimento di minori.