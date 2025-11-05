Usa nel 36° giorno di shutdown: paralisi senza precedenti, disagi anche nelle basi militari in Italia

WASHINGTON – Lo shutdown del governo federale americano ha raggiunto il suo 36° giorno consecutivo, diventando il più lungo nella storia degli Stati Uniti. Dallo scorso 1° ottobre, Repubblicani e Democratici non sono riusciti a trovare un accordo sul bilancio, lasciando senza fondi gran parte delle agenzie federali.

Centinaia di migliaia di dipendenti pubblici sono stati messi in congedo forzato, mentre altri – considerati “essenziali” – continuano a lavorare senza stipendio. Il mancato pagamento riguarda impiegati di settori chiave come sicurezza, trasporti, giustizia e ambiente, con ripercussioni dirette sulla vita quotidiana di milioni di americani.

Negli aeroporti, la carenza di controllori di volo e personale di sicurezza sta provocando ritardi e cancellazioni, mentre le agenzie ambientali e di ricerca hanno sospeso gran parte delle attività. Anche i tribunali federali e i programmi di assistenza sociale operano a ritmo ridotto, e i rifornimenti alimentari per le famiglie a basso reddito rischiano interruzioni.

L’impatto economico cresce di giorno in giorno: le stime parlano di miliardi di dollari di perdite settimanali, mentre molti lavoratori iniziano a ricorrere ai risparmi o ai prestiti per far fronte alle spese essenziali.

Gli effetti dello shutdown si estendono anche oltre i confini statunitensi. Nelle basi militari americane in Europa e in Italia si registrano ritardi nei pagamenti e sospensioni temporanee per il personale civile, in particolare per i lavoratori italiani impiegati nei servizi di manutenzione, ristorazione e supporto logistico. A Vicenza, sede della U.S. Army Garrison Italy, cresce la preoccupazione per le famiglie dei dipendenti locali, che temono ripercussioni anche sulle buste paga di novembre.

Intanto, a Washington, il confronto politico resta bloccato: i Repubblicani insistono per mantenere invariati i livelli di spesa, mentre i Democratici chiedono maggiori fondi per la sanità e il sostegno alle famiglie a basso reddito. Nessuna delle due parti sembra disposta a cedere, e la crisi minaccia di proseguire ancora a lungo.