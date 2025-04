USA – Crolla la popolarità di Trump, complici le bugie compulsive e i giravolta sui dazi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Il secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca sta registrando segnali di affaticamento, almeno dal punto di vista della popolarità. Secondo gli ultimi sondaggi, l’ex tycoon sta pagando agli occhi dell’opinione pubblica americana il prezzo delle sue misure aggressive su commercio e immigrazione.

Un’indagine congiunta The Economist / YouGov condotta su 1.905 persone mostra che il tasso di approvazione del presidente è sceso al 41%, rispetto al 50% registrato a gennaio, poco dopo il suo ritorno alla guida del Paese. Anche il Pew Research Center, su un campione di 3.589 intervistati, rileva un calo: il gradimento è passato dal 47% di febbraio all’attuale 40%.

In media, nei primi tre mesi del suo secondo mandato, Trump ha registrato un indice di approvazione del 45%, il più basso tra tutti i presidenti statunitensi dalla Seconda guerra mondiale secondo i dati diffusi dal Gallup Institute.

A preoccupare maggiormente gli americani è la situazione economica: le tensioni commerciali innescate da Trump, con l’aumento dei dazi doganali, hanno alimentato l’incertezza. Per il 54% degli intervistati da The Economist / YouGov, l’economia è in declino, un netto peggioramento rispetto al 37% di gennaio. E secondo un sondaggio Reuters / Ipsos, solo un americano su tre (31%) approva le misure della Casa Bianca contro l’aumento del costo della vita.

Male anche il fronte immigrazione, dove l’approvazione dell’elettorato è passata dal 50% di due settimane fa al 45% odierno, sempre secondo The Economist / YouGov.

A complicare ulteriormente la posizione di Trump, ci sono anche le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina: recentemente ha attaccato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accusandolo di aver ostacolato un accordo con Mosca, alimentando ulteriori polemiche a livello internazionale.

Rieletto nel novembre 2024, sconfiggendo Kamala Harris in un ritorno che in molti avevano definito “improbabile”, Trump si trova ora a dover riconquistare la fiducia di una nazione divisa, nel pieno di sfide interne e globali.