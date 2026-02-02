USA – Arrestato dall’ICE l’influencer brasiliano trumpiano che difendeva l’ICE

NEW JERSEY – Júnior Pena, influencer brasiliano noto per il suo sostegno a Donald Trump e per i video in cui difendeva la repressione dell’immigrazione negli Stati Uniti, è stato arrestato sabato e trasferito al carcere di Delaney Hall a Newark, nel New Jersey.

Il 35enne, il cui nome completo è Eustáquio da Silva Pena Júnior, aveva guadagnato popolarità sui social, in particolare su TikTok e Instagram, vantando di mostrare “la realtà degli Stati Uniti” dal punto di vista di un migrante. In un recente videomessaggio, Pena aveva sostenuto che l’azione dell’ICE mirava solo ai criminali, affermando falsamente che i migranti brasiliani e altri stranieri arrestati fossero “tutti dei ladri”.

L’arresto sarebbe avvenuto dopo che l’influencer aveva saltato un’udienza in tribunale. Secondo un amico riportato dal Brazilian Times, Pena era stato rintracciato dagli agenti dell’ICE in seguito al mancato rispetto delle disposizioni giudiziarie. L’avvocato Andrew Lattarulo ha cercato di risolvere la situazione e di impedirne il trasferimento in un altro Stato.

Dal Brasile agli Stati Uniti

Pena vive negli Stati Uniti dal 2009 ed è originario di Belo Horizonte, Minas Gerais, città dalla quale numerosi cittadini sono emigrati verso America e Europa. Oltre a sostenere Trump, l’influencer critica il governo brasiliano di Luiz Inácio Lula da Silva e appoggia l’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, recentemente incarcerato e alleato di Trump.

La comunità brasiliana negli Stati Uniti conta circa 2 milioni di persone, duramente colpite dall’offensiva anti-migranti dell’ex presidente: lo scorso anno, i brasiliani deportati hanno raggiunto il record di 2.785 contro i 1.640 del 2024. Riviste come Veja hanno descritto la situazione come una vera e propria “caccia all’uomo”, con migranti che evitano di parlare portoghese e cercano di mimetizzarsi come “americani medi” per sfuggire ai controlli.

Reazioni social e polemiche

La notizia dell’arresto di Pena è diventata subito virale. Migliaia di utenti brasiliani, soprattutto di sinistra, hanno commentato il suo account Instagram con toni ironici e critici. “Hai sostenuto Trump e alla fine ne hai pagato le conseguenze”, scrive un utente. “Ciò che la fai, la paghi”, commenta un altro.

Amici e follower dell’influencer hanno chiesto sostegno e preghiere, mentre l’avvocato valuta i prossimi passi per difendere Pena dalle accuse legate al mancato rispetto delle udienze.