CRONACAVENETO
19 Novembre 2025 - 16.48

Università di Verona annulla incontro con Greta Thunberg: stop all’evento su Palestina per par condicio

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

L’università di Verona ha annullato l’incontro con Greta Thunberg dedicato alla situazione in Palestina, previsto per venerdì 21 novembre e organizzato dal collettivo studentesco Tamr. L’ateneo ha motivato la decisione richiamando le norme sulla par condicio, in vista delle elezioni regionali del Veneto del 23 e 24 novembre, sostenendo che l’evento avrebbe violato la legge 28 del 2000 che limita le iniziative pubbliche potenzialmente influenti sul dibattito elettorale.

Secondo l’ateneo, a incidere sulla scelta è stata anche la presenza fra gli organizzatori di Francesco Orecchio, candidato alle regionali per Alleanza Verdi e Sinistra. Alla tavola rotonda avrebbero partecipato, oltre a Thunberg, Simone Zambrin della Global Sumud Flotilla e Maya Issa, rappresentante degli studenti palestinesi, per discutere del conflitto e della situazione mediorientale.

La decisione è maturata dopo verifiche interne su alcuni post social del collettivo, giudicati dall’università «fortemente critici verso il governo» e quindi potenzialmente in contrasto con le regole della comunicazione istituzionale nel periodo elettorale. Lo stop ha provocato la reazione immediata degli studenti di Tamr, che si sono detti «sconcertati» e hanno chiesto all’ateneo di riconsiderare la scelta. Il collettivo ha annunciato la volontà di svolgere comunque l’iniziativa in uno spazio alternativo dell’università, auspicando che l’amministrazione accademica «rinnovi nei fatti il proprio impegno a favorire il dibattito pubblico e gli approfondimenti interdisciplinari».

Non è ancora noto se l’incontro potrà essere riprogrammato dopo la consultazione elettorale.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Università di Verona annulla incontro con Greta Thunberg: stop all’evento su Palestina per par condicio | TViWeb Università di Verona annulla incontro con Greta Thunberg: stop all’evento su Palestina per par condicio | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy