UN VICENTINO IN NOMINATION AI CATHOLIC MUSIC AWARDS: LORENZO BELLUSCIO TRA I FINALISTI

È considerato il corrispettivo dei Grammy nel panorama musicale cattolico: i Catholic Music Awards celebrano artisti di fama internazionale che uniscono talento e spiritualità. Tra i finalisti di quest’anno c’è anche Lorenzo Belluscio, giovane artista vicentino, in nomination accanto a nomi di primo piano come Gen Verde. La sua musica, veicolo di messaggi positivi, è strumento per fare del bene. Servizio di Elisa Santucci.