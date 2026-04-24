Donald Trump si addormenta durante una conferenza stampa alla Casa Bianca

Un breve momento, pochi secondi appena, ma sufficienti a far esplodere polemiche e interrogativi. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca del 23 aprile, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato ripreso mentre chiudeva gli occhi per alcuni istanti, apparentemente distratto, mentre un membro della sua amministrazione stava parlando.

Il video, rilanciato da numerose testate e rapidamente diventato virale, ha acceso il dibattito sui social network. In molti si sono chiesti se si sia trattato di un semplice momento di stanchezza o di qualcosa di più significativo. Il tema della salute del presidente, 79 anni, è infatti da tempo al centro dell’attenzione pubblica, soprattutto dopo il suo ritorno alla Casa Bianca nel gennaio 2025.

Da parte sua, Trump continua a respingere ogni dubbio, sostenendo di essere in ottima forma. Tuttavia, l’episodio ha inevitabilmente alimentato le discussioni, anche per il suo peso simbolico. Negli anni scorsi, infatti, lo stesso Trump aveva più volte attaccato il suo predecessore Joe Biden, etichettandolo con il soprannome “Sleepy Joe” per insinuarne una presunta debolezza fisica.

Oggi, quella stessa narrazione sembra tornare indietro come un boomerang. Sui social, tra ironia e critica, è già comparso il soprannome “Sleepy Don”, a dimostrazione di quanto ogni gesto del presidente venga osservato e amplificato.

Non è la prima volta che Trump finisce al centro di speculazioni simili: in passato, alcuni episodi pubblici avevano già sollevato interrogativi sulla sua attenzione durante eventi ufficiali. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, è difficile trarre conclusioni definitive da pochi secondi di immagini.

Resta il fatto che, nell’era della comunicazione istantanea, anche il più piccolo dettaglio può trasformarsi in un caso politico e mediatico. E mentre la Casa Bianca minimizza, il dibattito sulla salute e sulla tenuta del presidente americano è destinato a rimanere sotto i riflettori.