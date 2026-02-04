La febbre della Disco travolge Verona: al Teatro Nuovo arriva “Disco Mania”

Le luci stroboscopiche si accendono sul palco del Teatro Nuovo: sabato 7 febbraio (ore 21:00) Stage11 presenta “Disco Mania”, la produzione che trasforma il teatro in un’iconica dancefloor temporale. Non un semplice concerto, ma un’esperienza totale che ripercorre l’evoluzione di un genere che ha cambiato per sempre la moda, il costume e la cultura globale.

Dalle radici funk, soul e R&B fino alle contaminazioni elettroniche del nuovo millennio, “Disco Mania” mette in scena l’essenza stessa della rivoluzione musicale. Il pubblico sarà accompagnato in un’immersione profonda nelle origini del genere, rendendo omaggio ai pionieri come Donna Summer e gli Chic, fino a esplorare le sonorità che hanno definito la disco dance fino ai primi anni 2000.

Lo show firmato Stage11 fonde performance musicali dal vivo di altissimo livello con coreografie mozzafiato e un apparato visuale d’avanguardia. Le proiezioni e l’allestimento scenico sono studiati per ricreare l’atmosfera vibrante delle discoteche più leggendarie, trasformando ogni brano in un ricordo indelebile per chi quegli anni li ha vissuti e in una scoperta entusiasmante per le nuove generazioni.

Info e Biglietti

L’appuntamento è per sabato 7 febbraio alle ore 21:00 presso il Teatro Nuovo di Verona.