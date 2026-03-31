Céline Dion torna sul palco dopo anni di battaglia contro una malattia rara: 10 concerti a Parigi

La leggendaria cantante canadese Céline Dion ha ufficializzato il suo ritorno alle performance dal vivo dopo sei anni di assenza dovuta a gravi problemi di salute. L’annuncio è stato dato il 30 marzo, giorno del suo 58° compleanno, con uno spettacolare gioco di luci sulla Torre Eiffel e un videomessaggio trasmesso sui social, in cui Dion ha espresso gratitudine e emozione per poter tornare a cantare per i suoi fan.

La star si esibirà in 10 concerti dal 12 settembre al 14 ottobre 2026 presso la Paris La Défense Arena, una delle più grandi sedi indoor d’Europa, con due spettacoli a settimana, il sabato e il mercoledì.

Il ritorno segue una lunga battaglia contro la sindrome della persona rigida (Stiff‑Person Syndrome), una malattia neurologica rara e incurabile diagnosticata nel 2022, che causa rigidità muscolare, spasmi dolorosi e ha avuto un impatto significativo sulla sua capacità di muoversi e cantare. La condizione aveva costretto la Dion a cancellare diverse esibizioni e il suo tour mondiale “Courage World Tour”.

Questa battaglia personale è stata raccontata anche nella docuserie “I Am: Céline Dion”, disponibile su Prime Video, che ha offerto al pubblico uno sguardo intimo sui suoi anni difficili, mostrando quanto la malattia abbia influito sulla sua vita e sulla sua carriera. Nel documentario la cantante parla apertamente delle crisi, dei periodi di riabilitazione e della sua determinazione a tornare sul palco.

Nel videomessaggio di annuncio, Dion ha definito il ritorno all’attività dal vivo “il regalo più bello della mia vita”, sottolineando che sente di essere “forte, benessere e grata” per il sostegno ricevuto dai fan di tutto il mondo. Nella promozione dell’evento, manifesti con i titoli dei suoi successi come S’il suffisait d’aimer e Pour que tu m’aimes encore sono comparsi per le strade di Parigi, annunciando la sua attesa residency.

Questo ritorno rappresenta un momento simbolico nella carriera di una delle voci più celebri e amate della musica internazionale, celebrata per hit come My Heart Will Go On e The Power of Love, tanto da segnare una nuova, emozionante tappa dopo anni di difficoltà e sofferenze legate alla salute.