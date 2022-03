Un minuto di silenzio per la pace: ecco il video delle biblioteche vicentine

Un minuto di silenzio per la pace: lo hanno osservato ieri (giovedì 3 marzo) alle 17 tante biblioteche vicentine su invito della Rete delle Biblioteche Vicentine e in particolare del consigliere provinciale alla Cultura Marco Guzzonato.

Un minuto in cui il personale delle biblioteche e gli utenti presenti si sono alzati in piedi e si sono fermati da ogni attività rimanendo in silenzio, per dichiarare con forza il proprio NO alla guerra e per riflettere sulla pace come valore universale.

In questi giorni le biblioteche vicentine stanno anche proponendo bibliografie ed esposizioni tematiche dedicate a opere letterarie che, in qualunque modo, possono contribuire ad una maggiore consapevolezza sui valori della vita, della pace e della libertà. Vengono inoltre proposte bibliografie dedicate alla letteratura, alla storia e alla geografia di due grandi Paesi, la Russia e l’Ucraina.

“Perché la promozione della pace -sottolinea Guzzonato- non può e non potrà mai prescindere dalla valorizzazione della cultura, dell’arte e delle peculiari tradizioni di ciascun popolo.”