Un drago emerge dai boschi del Vaia: ecco l’opera sui luoghi della tempesta!

Un drago è spuntato dai boschi del Vaia, distrutti dalla tempesta dell’ottobre del 2018. Non si tratta ovviamente di un mostro sputafuoco, ma di un’opera in legno realizzata dallo scultore veneto Marco Martalar, che ha così voluto ricordare il terribile evento che distrusse milioni di alberi sulle montagne del Triveneto, valorizzando allo stesso tempo l’Avez del Prinzep.

L’opera è stata interamente realizzata con scarti di alberi abbattuti dalla furia della tempesta e per realizzarlo sono servite 3 mila viti e circa 2 mila scarti di arbusti. Martalar ha lavorato al drago per oltre un mese, creando una statua alta sei metri e lunga sette. La tecnica utilizzata prevede la creazione di uno scheletro interno in legno su cui viene poi fissato il materiale di recupero. L’opera muterà nel tempo fino a quando il drago non si decomporrà.