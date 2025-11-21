Ultimo appuntamento del 2025 con “I Martedì al Cinema” a Vicenza e provincia. Le proiezioni del 25 novembre

Ultimo appuntamento del mese di novembre a Vicenza e provincia e chiusura dell’edizione 2025 de “I Martedì al Cinema”, l’iniziativa promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con la FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie e l’AGIS Tre Venezie.

Anche quest’anno la rassegna ha confermato il successo della sua formula, articolandosi nei mesi di marzo, maggio e novembre e includendo due appuntamenti aggiuntivi — martedì 1° aprile e martedì 28 ottobre — che hanno portato a 14 le serate complessive del 2025, tutte proposte al prezzo speciale di 4 euro.

Martedì 25 novembre, il Cinema Odeon di Vicenza propone “Il sentiero azzurro” (Brasile, 2025) di Gabriel Mascaro, alle 16.00, 18.00 e 20.30, con introduzione alle ore 18.00 a cura di Enrico Gheller dell’Università di Bologna. Premiato con l’Orso d’Argento – Gran Premio della Giuria al Festival di Berlino 2025, il film segue la storia di una donna che intraprende un viaggio nella memoria e nei luoghi del proprio passato, attraversando paesaggi sospesi tra spiritualità, natura e identità.

A Bassano del Grappa, il Multisala Metropolis presenta due film. Alle 17.30 e 20.00 arriva “Bugonia” (Gran Bretagna, 2025) di Yorgos Lanthimos, racconto inquieto e visionario in cui Teddy, impiegato solitario e ossessionato dal destino delle api, rapisce una potente manager convinto che sia un’aliena responsabile dell’imminente collasso dell’umanità. Un confronto teso e ambiguo, tra paranoia e lucidità, che si consuma mentre una rara eclissi di luna sembra alterare tutto ciò che li circonda. Alle 22.25 segue “Springsteen – Liberami dal nulla” (USA, 2025) di Scott Cooper. All’inizio degli anni Ottanta, Bruce Springsteen, ormai all’apice del successo, sceglie di ritirarsi nella sua casa del New Jersey per ritrovare se stesso e la propria voce interiore. Dal silenzio e dalla solitudine nascerà Nebraska, un album essenziale e poetico che segnerà una svolta nella sua carriera e nella storia del rock. Il film ripercorre il suo viaggio umano e artistico, dall’infanzia segnata da un rapporto difficile con il padre alla consapevolezza che la verità più autentica della musica può nascere solo dal confronto con il proprio vuoto e con la propria fragilità.

A Dueville, il Cinema Busnelli propone “Women Talking – Il diritto di scegliere” (USA/Canada, 2023) di Sarah Polley, alle 15.30 e 20.45, film vincitore dell’Oscar 2023 per la miglior sceneggiatura non originale e del Writers Guild Award 2023. Ispirato al romanzo Donne che parlano di Miriam Toews, il film segue questo intenso dibattito collettivo, trasformandolo in un racconto sulla scelta, sulla responsabilità e sul futuro di una comunità divisa. In una comunità religiosa isolata, una serie di violenze sessuali commesse dagli uomini sconvolge l’equilibrio del gruppo. Le donne, riunite in un fienile dopo che molte di loro sono rimaste traumatizzate o incinte e una giovane si è tolta la vita, devono decidere come reagire: perdonare gli aggressori, affrontarli apertamente o abbandonare per sempre la comunità. Nel confronto emergono paura, rabbia, lucidità e momenti di inattesa solidarietà, in un dialogo che attraversa più generazioni. A registrare la discussione è August, un ex insegnante allontanato anni prima, chiamato a essere testimone di un momento decisivo per le donne e per il destino della comunità stessa.

A Marano Vicentino, il Multisala Starplex presenta “The Running Man” (USA, 2025) di Edgar Wright, alle 18.40 e 21.25. L’opera riprende l’immaginario del celebre reality mortale in cui i concorrenti devono sopravvivere a una caccia all’uomo trasmessa in diretta. Il film richiama l’eredità del franchise, che nel 1988 valse a Richard Dawson il Saturn Award come miglior attore non protagonista, trasformando una storia di pura spettacolarizzazione della violenza in un thriller adrenalinico sulla manipolazione delle masse e dei media.

Il costo del biglietto è di 4 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 4 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

