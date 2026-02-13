Ulss 8 Berica, proclamato lo stato di agitazione delle Rsu: “Preoccupazione per i medici delle cooperative nei pronto soccorso”

Stato di agitazione proclamato all’unanimità dalle Rsu dell’AUlss 8 Berica. La decisione, votata il 4 febbraio 2026, riguarda in modo specifico la somministrazione di personale medico fornito da cooperative e impiegato nei pronto soccorso dell’azienda sanitaria vicentina.

A renderlo noto è il Coordinamento Rsu, composto da Andrea Gregori (Nursind), Federico Zanin (Cisl Fp) e Roberto Rossato (Nursing Up), che sottolinea come la scelta sia maturata dopo assemblee e incontri con il personale del comparto coinvolto. Le criticità, spiegano i rappresentanti sindacali, erano già state segnalate più volte alla Direzione dell’AUlss 8 Berica, sia durante incontri formali sia attraverso documentazione ufficiale.

Al centro della protesta vi è la “preoccupazione quotidiana” per l’affidabilità tecnico-professionale dei medici inviati dalle cooperative a copertura dei turni nei pronto soccorso della provincia. Durante la delegazione trattante del 3 dicembre 2025, la Direzione generale ha comunicato che, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 2 dicembre 2025, sono state registrate 32 segnalazioni: 2 al pronto soccorso di Arzignano, 9 a Valdagno, 3 al punto di primo intervento di Lonigo e 18 al pronto soccorso di Vicenza.

Secondo le Rsu, si tratterebbe di dati sottostimati. La maggior parte delle segnalazioni riguarderebbe aspetti comportamentali, le restanti criticità di natura professionale. A seguito di tali episodi, una decina di medici delle cooperative risulterebbero attualmente allontanati.

Particolarmente delicata, secondo il Coordinamento, la situazione nelle strutture di Arzignano, Valdagno, Lonigo e Noventa Vicentina, dove i medici vengono assegnati anche alle ambulanze per il soccorso su strada. In questi contesti si sarebbero verificati diversi casi di difficoltà nella gestione delle emergenze.

Le Rsu segnalano inoltre che gli episodi più critici sono stati riportati attraverso il sistema di incident reporting, con l’obiettivo di attivare audit clinici. Tuttavia, evidenziano, i medici delle cooperative coinvolti non avrebbero mai partecipato agli incontri di verifica.

Ritenendo la situazione “inaccettabile”, il Coordinamento ha dunque proclamato lo stato di agitazione. L’incontro di conciliazione e raffreddamento è fissato per lunedì 16 febbraio alle 15.30 in Prefettura a Vicenza.