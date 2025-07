Ucraina – Muore 21enne volontario residente in Veneto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Artiom Naliato, un ventunenne residente in Veneto di origine ucraina, è stato ucciso durante un bombardamento in un campo di addestramento in Ucraina, dove si era recato come volontario.

Naliato, adottato da una famiglia di Tribano, provincia di Padova, quando era bambino, aveva recentemente deciso di tornare in Ucraina per difendere il suo paese natale. Dopo essere rientrato a Tribano per un breve periodo, era ripartito per il fronte. La tragica morte risale a lunedì scorso.

Il sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana, ha espresso il suo cordoglio sulla sua pagina Facebook, scrivendo: “Ci stringiamo con affetto e dolore attorno alla famiglia che lo ha accolto e cresciuto con amore. Oggi Tribano piange la perdita di uno dei suoi figli. Il coraggio delle sue scelte rimarrà per sempre nei nostri cuori”.