Tviweb compie nove anni: una scommessa vinta

E quest’ anno siamo a nove. Il 9 e’ un numero sacro poiché è il risultato del 3 moltiplicato per se stesso (3 X 3 completa l’ eternità) ,che rappresenta la triplice Triade, la soddisfazione spirituale, il conseguimento dell’ obbiettivo.

Non ho intenzione di intrattenervi sulla cabala, ma tanti sono gli anni che sono trascorsi da quel momento in cui è iniziata l’avventura di Tviweb, e non a caso parlo di avventura perchè, ripensando alle difficoltà di ogni inizio, il solo aver traguardato questo limite temporale per noi è già di per se fonte di grande soddisfazione.

Tviweb è stata una scommessa giornalistico-editoriale, perchè non era scontato il successo di una testata multimediale basata unicamente sul Web.

Adesso questa sembrerebbe una scelta quasi scontata, ma nove anni fa immaginare un contenitore che fosse un po’ quotidiano, un po’ settimanale, un po’ mensile, un po’ blog, un po’ social, un po’ Tv ma soprattutto fruibile dal Pc, dal tablet o dallo smartphone, rappresentava una indubbia novità.

Non avevamo un modello, e con il senno di poi forse ambivamo ad essere noi un modello di una informazione “diversa”, che parlasse la lingua della nostra gente, di coloro che ogni giorno incrociamo per la strada.

Quindi notizie del territorio, dei nostri paesi e della nostra Regione, senza però tralasciare i grandi temi dell’attualità quotidiana, che vengono sviluppati con editoriali mirati.

Con l’impegno di ogni giorno i risultati si sono visti, ma nulla sarebbe stato possibile senza il sostegno di voi lettori, che anno dopo anno siete cresciuti di numero, e rappresentate uno stimolo continuo a migliorare il nostro network.

In questo sforzo di migliorare la nostra offerta rientra senza dubbio la striscia “Street TG” con la quale offriamo servizi video relativi a notizie, interviste, approfondimenti sulle tematiche, sugli avvenimenti, e sulle tendenze più interessanti per la nostra realtà provinciale vicentina.

Non siamo abituati a cullarci sugli allori, e di conseguenza noi della Redazione continueremo anche nel futuro nel nostro impegno per imporre Tviweb fra i mezzi di informazione più rilevanti dell’intero Veneto.

L’anno prossimo sarà quello del decennale, e i cultori della numerologia sanno che il numero 10 corrisponde alla Tetraktys pitagorica, che insieme al sette lo considerava il numero più importante, e in quanto ì formato dalla somma delle prime quattro cifre (1+2+3+4=10), esprime la totalità, il compimento, la realizzazione finale.

Noi lo consideriamo un augurio perchè, sempre che ci confermiate il vostro sostegno, non abbiamo certo intenzione di fermarci al 10.

Luca Faietti