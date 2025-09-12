CRONACAVENETO
12 Settembre 2025 - 16.08

Turisti cafoni, tuffo nel Canal Grande: multati e allontanati da Venezia

REDAZIONE
Due turisti residenti nel Regno Unito si sono resi protagonisti di un gesto incivile ieri a Venezia: si sono tuffati nel Canal Grande e nel Rio di San Vidal, proprio sotto l’ex consolato britannico.

La coppia – un inglese di 35 anni e la compagna romena di 25 – è stata segnalata dai gondolieri dello stazio di San Vidal e sanzionata dalla Polizia locale con una multa di 350 euro ciascuno.

Oltre alla sanzione, è stato disposto l’ordine di allontanamento di 48 ore dal centro storico, accompagnato da un’ulteriore multa di 100 euro. Un provvedimento immediatamente esecutivo che ha di fatto interrotto la loro vacanza.

Dall’inizio dell’anno a Venezia sono già stati emessi oltre mille ordini di allontanamento per comportamenti irrispettosi e violazioni di varia natura, confermando il capoluogo lagunare tra i comuni italiani più attivi nell’utilizzo di questo strumento contro il degrado urbano.

«L’impegno dell’amministrazione comunale è quello di contrastare con fermezza i comportamenti irrispettosi e incivili – ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza Elisabetta Pesce – perché tutelare Venezia significa difendere la dignità di una città unica al mondo e garantire il decoro sia ai residenti che ai visitatori».

Turisti cafoni, tuffo nel Canal Grande: multati e allontanati da Venezia

