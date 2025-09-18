Turista veneto muore in Salento

Tragedia ieri sera, 17 settembre, a Marina di Andrano, nel Leccese, dove un turista veneto di 61 anni ha perso la vita durante un bagno in mare. L’uomo, Giuseppe Marti, impiegato residente a Borso del Grappa, era in vacanza con la moglie quando, intorno alle 19, è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in acqua.

Preoccupata per il mancato ritorno del marito, la donna ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Spongano, che hanno coordinato le operazioni di soccorso, e il personale del 118. Dopo circa un’ora di ricerche, il corpo del 61enne è stato recuperato a breve distanza dalla riva. I tentativi di rianimazione dei sanitari si sono rivelati purtroppo vani.

L’esame esterno non ha rilevato segni di violenza, confermando l’ipotesi di un malore improvviso. L’autorità giudiziaria ha deciso che non fossero necessari ulteriori approfondimenti.