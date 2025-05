Turismo. Assessore Caner, “Il Veneto si conferma eccellenza: nove bandiere blu e otto approdi premiati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“Anche quest’anno il Veneto si conferma una delle destinazioni balneari di riferimento in Italia, con nove località che hanno ottenuto la Bandiera Blu e ben otto approdi turistici premiati. È un riconoscimento importante che conferma la qualità ambientale e la capacità gestionale del nostro sistema turistico costiero. Un plauso agli operatori tutti, alle amministrazioni locali e alle comunità che ogni giorno contribuiscono non solo con investimenti a mantenere elevatissimi standard ambientali, di sicurezza e di accoglienza”.Così l’Assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, commenta il riconoscimento assegnato dalla FEE – Foundation for Environmental Education – alle spiagge di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina e Porto Tolle, che hanno visto confermata ancora una volta la Bandiera Blu, simbolo di sostenibilità e qualità ambientale.“Il nostro litorale – prosegue l’Assessore – si estende per 120 chilometri ed è tra i più attrezzati e apprezzati in Europa. Superare ogni anno le rigorose valutazioni della FEE significa che non ci limitiamo a promuovere la nostra offerta turistica: siamo anche capaci di preservare e valorizzare un ecosistema delicato, come quello marino, investendo in infrastrutture, depurazione, mobilità sostenibile, sicurezza e accessibilità”.Il Veneto si conferma inoltre tra le prime regioni italiane per numero di approdi turistici insigniti della Bandiera Blu, a dimostrazione della qualità diffusa lungo tutta la filiera della costa, dalla spiaggia al porto.“In un contesto nazionale che quest’anno vede crescere il numero totale delle Bandiere Blu, il Veneto mantiene salda la sua posizione – conclude l’Assessore –. È la prova che stiamo lavorando bene, ma anche che dobbiamo continuare a sostenere questo sistema con scelte responsabili e lungimiranti, perché ambiente e turismo, nel nostro territorio, camminano insieme”.