TURCHIA e SIRIA – Terremoto di magnitudo 7.8: almeno 500 morti – L’Italia offre subito aiuto

Secondo l’istituto sismologico americano USGS, il terremoto è avvenuto alle 4:17 ora locale (2:17 in Italia), a una profondità di circa 17,9 chilometri. L’epicentro si trova nel distretto di Pazarcik, nella provincia di Kahramanmaras (sud-est), a circa 60 km in linea d’aria dal confine siriano. Questo terremoto è il più forte in Turchia dal terremoto del 17 agosto 1999, che ha causato la morte di 17.000 persone, di cui mille a Istanbul.

L’epicentro del terremoto si trova nel distretto di Pazarcik, nella provincia di Kahramanmaras (sud-est), a circa 60 km in linea d’aria dal confine siriano, come si può vedere in questa mappa della stazione di monitoraggio sismico dell’Istituto USGS. Le scosse, avvertite in tutto il sud-est della Turchia, sono state avvertite anche in Libano e Cipro, secondo i corrispondenti di AFP. Edifici sono stati distrutti in molte città del sud-est del Paese, secondo le immagini trasmesse dai media turchi, facendo temere un bilancio molto più pesante. Un corrispondente dell’AFP a Diyarbakir, una grande città nel sud-est del Paese, ha visto un edificio crollato, con i soccorritori al lavoro per districarsi tra le macerie.

AIUTO ITALIANO

L’Italia ha offerto alla Turchia l’aiuto della sua Protezione Civile dopo il terremoto. Il premier Giorgia Meloni “informato dal Dipartimento della Protezione civile, sta monitorando costantemente la situazione dopo il distruttivo terremoto che ha colpito la Turchia, ai confini con la Siria”, indica un comunicato dei suoi servizi.

Il suo capo della diplomazia Antonio Tajani, dal canto suo, ha fatto sapere su Twitter di aver parlato al telefono con l’omologo turco Mevlut Cavusoglu per “raccontargli il sostegno dell’Italia e mettere a disposizione [il suo staff] la protezione civile”. L’Italia ha emesso un allarme tsunami durante la notte, invitando la sua popolazione a stare lontana dalle zone costiere. L’allerta è stata revocata poco dopo le 06:00 GMT.

PRIMI BILANCI

È salito a 284 morti e almeno 2.320 feriti il ​​bilancio del violento terremoto che ha colpito lunedì il sud-est della Turchia, secondo i dati diffusi dal vicepresidente turco Fuat Oktay.

Secondo lui, più di mille edifici sono completamente crollati, il che fa temere pedaggi ancora più pesanti.

AEREOPORTI CHIUSI

Almeno tre degli aeroporti nell’area colpita, Hatay, Maras e Gaziantep, sono chiusi al traffico lunedì mattina, ha dichiarato il vicepresidente turco Fuat Oktay. Non ha specificato i motivi, ma queste tre città sono tra le più colpite.

Inoltre, la neve e il maltempo che hanno colpito la regione hanno impedito il traffico anche in diversi altri aeroporti, tra cui Diyarbakir, ha osservato AFP.

Il ministero della Difesa turco rende noto di aver inviato due aerei ambulanza militari da Ankara nelle zone disastrate del Paese, con a bordo personale sanitario.

L’Ue sta inviando squadre di soccorso in Turchia, annuncia il commissario europeo.

SIRIA

In Siria le vittime sono state registrate ad Aleppo, la seconda città siriana nel nord del Paese, oltre che ad Hama (al centro) e Latakia e Tartous, sulla costa mediterranea.

Il crollo di edifici residenziali è abbastanza comune ad Aleppo a causa di costruzioni abusive prive di solide fondamenta ma anche di crepe nelle strutture causate dai pesanti combattimenti durante la guerra scoppiata nel 2011.Secondo le autorità siriane, il bilancio del terremoto è salito a 237 morti in Siria. 639 persone sono ferite e i soccorritori continuano a cercare i sopravvissuti intrappolati sotto le macerie.

CONTEREMO MIGLIAIA DI MORTI

“È un terremoto di magnitudo estremamente elevata. Conteremo diverse migliaia di morti”, prevede Patrick Coulombel su LCI, fondatore di “emergency architects”. “Ci aspettavamo grandi terremoti in questa regione, è un terremoto superficiale, profondo una decina di chilometri, che è molto poco. Ma provoca danni molto maggiori di un terremoto profondo”, spiega.

“In questa fase il soccorso e lo sgombero è un’emergenza assoluta, ma è ovvio che si ritroveranno all’esterno molte persone, per le quali dovranno essere trovate soluzioni temporanee, che assumeranno dimensioni particolarmente difficili in questo periodo invernale”, considera ancora gli specialisti delle emergenze assolute.

“Lì, siamo su un enorme terremoto, la cui magnitudo è probabilmente tale che saranno necessarie risorse di soccorso da molti Paesi, per i soccorsi, ma anche per gli aiuti umanitari e medici”, aggiunge. .