Tunnel del Brennero (64 km), abbattuto l’ultimo diaframma.

(Venezia, 18 settembre 2025) – Giornata storica per il progetto della Galleria di Base del Brennero: è stato abbattuto l’ultimo diaframma del cunicolo esplorativo che collega il versante italiano di Fortezza con quello austriaco di Innsbruck. L’opera, una volta completata, raggiungerà i 64 chilometri di lunghezza, diventando il tunnel ferroviario sotterraneo più lungo al mondo.

Gli scavi, affidati a consorzi internazionali, sono ormai a uno stadio avanzato: sono stati realizzati circa 200 dei 230 chilometri complessivi che comprendono gallerie principali, esplorative e trasversali. Lo scorso maggio, la TBM Flavia aveva già terminato un importante tratto sul lato italiano, nel lotto Mules 2-3. Complessivamente il progetto è suddiviso in quattro lotti principali, due già conclusi e altri in fase di avanzata realizzazione.

Il tunnel rientra nel corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete transeuropea TEN-T, asse strategico che collega Monaco a Verona. I treni passeggeri, una volta entrata in funzione la nuova infrastruttura, potranno raggiungere velocità fino a 250 km/h, riducendo il tempo di percorrenza tra Fortezza e Innsbruck dagli attuali 80 a soli 25 minuti. Per il trasporto merci, i vantaggi saranno notevoli: pendenze e curve ridotte consentiranno la circolazione di convogli più lunghi e pesanti, aumentando la capacità ferroviaria e garantendo minori consumi energetici e riduzione delle emissioni nell’area alpina.

Il completamento dell’opera è previsto entro il 2032. Parallelamente, in Veneto sono in corso interventi per il potenziamento del nodo logistico veronese, in particolare con il nuovo accesso a Verona da nord (4° lotto), che prevede la realizzazione del tracciato tra Pescantina e Bivio San Massimo e l’integrazione della linea alta velocità/alta capacità nel nodo ferroviario cittadino.

La vicepresidente del Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, definendolo “un momento storico per l’Italia e per il Veneto”. Secondo De Berti, il completamento del diaframma rappresenta un passo decisivo per rafforzare il ruolo di Verona come hub logistico europeo, anche grazie alla sinergia con gli interventi ferroviari regionali che daranno forma a una dorsale capace di unire il cuore dell’Europa al Quadrante Europa scaligero, crocevia di investimenti e sviluppo.