Trump tocca il fondo e… scava: pubblica video razzista contro Obama

Si accende una nuova controversia negli Stati Uniti: giovedì sera, l’ex presidente Donald Trump ha pubblicato sul suo social network Truth un montaggio video complottista legato alle elezioni presidenziali del 2020, nel quale Barack e Michelle Obama vengono raffigurati come scimmie.

Il video, della durata di poco più di un minuto, ripropone presunti brogli elettorali che Trump sostiene gli abbiano sottratto la vittoria a favore del democratico Joe Biden, citando la società di conteggio dei voti Dominion Voting Systems come responsabile di presunti risultati truccati in diversi stati chiave. Poco prima della conclusione, per due secondi appare un montaggio con i volti degli Obama sovrapposti al corpo di un primate, sullo sfondo di una giungla.

Venerdì mattina il post aveva già ricevuto oltre 3.500 “Mi piace” su Truth Social. L’ufficio del governatore della California Gavin Newsom, potenziale candidato presidenziale per il 2028 e critico dell’amministrazione Trump, ha condannato il video definendolo “comportamento vergognoso” e invitando tutti i repubblicani a denunciarlo, condividendo un fermo immagine del montaggio.

Anche Ben Rhodes, ex consigliere per la sicurezza nazionale e collaboratore di Obama, ha commentato duramente su X: “Gli americani di domani considereranno gli Obama figure adorate, mentre Trump sarà ricordato come una macchia nella nostra storia”.

Non è la prima volta che Trump utilizza contenuti grafici e video per attaccare i suoi avversari: nel corso del suo secondo mandato alla Casa Bianca ha diffuso immagini iperrealistiche, generate con l’intelligenza artificiale, volte sia a glorificare se stesso che a ridicolizzare i detrattori. L’anno scorso, ha pubblicato un video in cui Obama compariva arrestato nello Studio Ovale e poi in carcere con la tipica tuta arancione; in un altro video, il presidente della Camera Hakeem Jeffries, anch’egli afroamericano, era mostrato con baffi finti e un sombrero, suscitando accuse di razzismo.

Le reazioni al nuovo video confermano la tensione crescente negli Stati Uniti intorno all’ex presidente e alla gestione dei contenuti online da parte di Truth Social, piattaforma spesso al centro di polemiche per la diffusione di materiale complottista e controverso.