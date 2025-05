Trump anziano e bipolare? Traccia il bilancio dei primi 100 giorni alla Casa Bianca tra dichiarazioni trionfali e contraddizioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Donald Trump ha descritto il suo primo bilancio da presidente come i “100 giorni di maggior successo” nella storia degli Stati Uniti, vantandosi delle sue politiche protezionistiche e della sua lotta contro l’immigrazione illegale. Il 29 aprile, in un intervento nel Michigan, ha esultato per l’inizio del suo mandato, definendo frenetico e determinato il suo approccio. “Siamo solo all’inizio”, ha dichiarato con tono trionfante, ma allo stesso tempo aggressivo, ripetendo le sue stesse lamentele di quando era candidato: Joe Biden è il “dormiente”, i media “mentono”, e i giudici sono “comunisti”. Eppure, nonostante l’entusiasmo e l’aggressività, i suoi commenti e il suo comportamento sollevano una domanda: Trump sta mostrando segni di bipolarità?

I dubbi sulla bipolarità di Donald Trump potrebbero derivare dalla sua apparente oscillazione tra fasi di grandioso ottimismo e frustrazione aggressiva, che caratterizzano il suo stile di comunicazione. Le sue dichiarazioni a volte incoerenti, l’incapacità di mantenere una posizione ferma su temi centrali (come l’economia o la politica estera) e le sue reazioni emotive estreme, che vanno da un entusiasmo travolgente a attacchi verbali intensi, possono far pensare a una condizione di instabilità emotiva. Inoltre, l’alternanza tra momenti di autocompiacimento e attacchi implacabili agli avversari o ai media, unita alla mancanza di coerenza nelle sue politiche, alimenta il sospetto che Trump possa mostrare tratti simili a quelli di un disturbo bipolare.

Il presidente ha continuato a criticare la politica “woke”, i costi energetici e le politiche di immigrazione, rimanendo focalizzato su un discorso che appare ossessivamente incentrato su vecchie battaglie. Ma tra le sue dichiarazioni contrastanti e la sua incrollabile convinzione di essere il salvatore dell’America, emergono preoccupazioni circa la coerenza della sua leadership. Si sta veramente “divertendo molto” come dice, o le sue contraddizioni riflettono una mente che oscilla tra eccitazione e frustrazione?

Il bilancio dei primi 100 giorni non è solo una questione di numeri, ma anche di percezione: c’è spazio per la stabilità politica in un periodo dominato da questo tipo di conflitto interno?

Donald Trump ha sempre mantenuto uno stile di leadership e comunicazione che non ha mai nascosto la sua natura polarizzante. Tuttavia, nei primi 100 giorni del suo secondo mandato, è emerso un quadro di dichiarazioni e azioni che suscitano interrogativi e alimentano la percezione di incoerenza. Ecco alcune delle contraddizioni e dei marcia indietro che hanno caratterizzato la sua amministrazione in questo periodo.