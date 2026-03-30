Trovato lo scheletro di d’Artagnan a Maastricht

Mercoledì 25 marzo 2026, archeologi e storici potrebbero aver fatto una scoperta sensazionale: lo scheletro ritrovato a Maastricht, nei Paesi Bassi, potrebbe appartenere a Charles de Batz-Castelmore, meglio conosciuto come d’Artagnan, il celebre moschettiere che ispirò Alexandre Dumas per il romanzo I tre moschettieri.

Durante i lavori di restauro della chiesa dei Santi Pietro e Paolo nel quartiere Wolder, una parte del pavimento è sprofondata, rivelando uno scheletro sotto l’altare. A segnalare la scoperta è stato il diacono Jos Valke, che ha subito contattato l’archeologo in pensione Wim Dijkman, impegnato da oltre 28 anni nella ricerca del luogo di sepoltura del moschettiere.

Secondo Valke, diversi indizi fanno pensare che lo scheletro appartenga a d’Artagnan:

giaceva in terra consacrata sotto l’altare

accanto a lui una moneta francese dell’epoca

il proiettile che lo uccise era all’altezza del petto, come riportato nei libri di storia

Il vero d’Artagnan era una spia e moschettiere al servizio di re Luigi XIV, morto durante l’assedio di Maastricht nel 1673. Lo scheletro è stato rimosso e trasferito in un istituto archeologico a Deventer, mentre un campione di DNA prelevato il 13 marzo è attualmente in analisi a Monaco, per essere confrontato con i discendenti del padre del moschettiere.

Dijkman ha sottolineato l’importanza della prudenza scientifica: “È una storia incredibilmente avvincente, riguarda la persona più famosa legata a Maastricht, ma dobbiamo aspettare i risultati di laboratorio”.

L’interesse per la possibile scoperta è globale. Analisi e indagini sono in corso in patria e all’estero per verificare con certezza l’identità dello scheletro.

Dopo la sua morte, d’Artagnan raggiunse enorme fama grazie al romanzo di Alexandre Dumas, pubblicato nel 1844, ispirato ai Mémoires de M. d’Artagnan di Gatien de Courtilz de Sandras del 1700. Il personaggio è stato adattato numerose volte sul grande schermo, interpretato da Douglas Fairbanks, Michael York, Chris O’Donnell, Logan Lerman e François Civil, e reinterpretato anche come un beagle armato di spada nella serie animata degli anni ’80 I cani e i tre moschettieri.

La scoperta, se confermata, rappresenterebbe un incredibile ponte tra storia e letteratura, riportando alla luce le ossa del leggendario eroe dei moschettieri.