TRISSINO – Sterpaglia a fuoco causa perdita di gas da un bombolone e rischia di farlo esplodere (video)

Poco prima delle 13:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Tre Colli a Trissino per una perdita di gas da un bombolone interrato di 1750 litri di GPL, causato dal danneggiamento del sistema valvolare esterno a causa di un incendio sterpaglia. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa e un’autobotte constatato che non era possibile intercettare la perdita, hanno utilizzato acqua nebulizzata sulla fuoriuscita per disperdere il gas e fatto intervenire il nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre. Il personale regionale ha predisposto una tubazione e bruciato in torcia il gas. Il funzionario di guardia ha coordinato le operazioni di soccorso. Le operazioni di messa in sicurezza del sito sono terminate alle 16:30.