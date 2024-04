Trissino – Camion in manovra danneggia centralina del gas

Poco prima delle 14:30, di giovedì 11 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Colombara a Trissino per il danneggiamento dei tubi di una centralina del gas metano da parte di un mezzo pesante in manovra. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno tamponato la perdita di metano, avvenuta sulla rete a bassa pressione, utilizzando dei cunei, fino all’intervento dei tecnici del gas. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.