Treno AV/AC tratto est Vicenza-Padova, il sindaco Rucco ha presentato una richiesta di dibattito in consiglio comunale

iIl sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha depositato in segreteria della presidenza una richiesta di convocazione del consiglio comunale sul tema: “Linea Alta Velocità/Alta Capacità – Tratto Vicenza Est” al fine di svolgere un dibattito approfondito su questa tematica.Nella richiesta si fa presente che nei giorni scorsi sono apparsi numerosi articoli di stampa relativi al passaggio delle linee dei treni AV/AC nella zona est di Vicenza, in particolar modo alla località ipotizzata da Rfi per il necessario scavalco, notizie che hanno comportato prese di posizione da parte dei cittadini e dei partiti.L’amministrazione comunale ha già avviato il processo partecipativo sul progetto del 3° lotto funzionale ma, al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni di parte, ritiene necessario che il consiglio comunale discuta e si esprima, con urgenza, manifestando la propria chiara volontà in merito all’ipotesi progettuale sopraccitata.Ora il presidente del consiglio comunale, ricevuta la richiesta formale di dibattito, ha 10 giorni di tempo per convocare la seduta che dovrà essere fissata entro i successivi 10 giorni.