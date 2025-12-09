Tre ospedali veneti tra i 15 migliori in Italia

Sono gli Ospedali di Montebelluna (Treviso), Cittadella (Padova) e Mestre tra le 15 strutture in Italia che, valutate su almeno sei aree cliniche su un totale di otto prese in considerazione, hanno raggiunto nel 2024 un livello ‘alto’ o ‘molto alto’ nel Piano nazionale esiti 2025 presentato da Agenas.

Le aree cliniche considerate per la valutazione sono cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare, nefrologia. In particolare, tra le strutture che hanno raggiunto un livello molto alto, per l’ambito cardiocircolatorio, con almeno 4 indicatori, figura l’Ospedale di Mestre. ANSA VENETO