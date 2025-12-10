Travolto da un’onda a Lanzarote, perde la vita un 27enne veneto

Doveva essere una vacanza dedicata al mare e alla pesca, è diventata una tragedia. Riccardo Rocco, 27 anni, residente a Codiverno di Vigonza (Padova), è morto l’8 dicembre alle Canarie dopo essere stato trascinato in acqua da un’onda improvvisa mentre si trovava a Los Charcones, sulla costa di Lanzarote.

Era partito il 2 dicembre insieme a un amico di Scorzè, Giulio Favaretto, con cui condivideva la passione per la pesca. Durante un’uscita in mare, un’onda anomala ha colpito entrambi: Favaretto è riuscito, con difficoltà, a tornare a riva, mentre Riccardo è stato risucchiato. I soccorsi sono stati immediati, anche con l’intervento di un elicottero. Il giovane è stato recuperato in condizioni critiche, rianimato e stabilizzato, ma poco dopo il ricovero all’ospedale José Molina Orosa di Arrecife il suo cuore ha smesso di battere.

Riccardo aveva un passato da panettiere e lavorava in modo stagionale. L’ultimo contatto con la famiglia risaliva al 7 dicembre: era sereno, felice della vacanza e delle uscite di pesca. Poi il silenzio. Quando non ha più risposto al telefono, i familiari hanno iniziato a preoccuparsi. Il ritorno in Italia era previsto per il 18 dicembre.

A piangerlo ci sono il padre Angelo, la madre Francesca, il fratello Alberto e la sorella Silvia, che sono volati a Lanzarote per il riconoscimento della salma. Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo solare, disponibile e legato al mare che tanto amava.