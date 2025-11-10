Travolta all’uscita della discoteca, 21enne padovana gravissima: identificata la conducente in fuga

È in condizioni critiche una ragazza di 21 anni, residente in provincia di Padova, investita nella notte tra l’8 e il 9 novembre da un’auto pirata ad Adro, lungo la provinciale 11 Iseo-Rovato, nei pressi della discoteca Number One. La giovane, che aveva partecipato con alcuni amici a un concerto del rapper Don Xhoni, stava tornando verso la propria auto quando è stata colpita in pieno da una utilitaria.

Soccorso immediato e trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale di Padova, dove la ragazza è ora ricoverata in prognosi riservata.

Dopo alcune ore di ricerche, la polizia stradale ha individuato la conducente fuggita: si tratta di una donna di 28 anni, residente a Sarezzo (Brescia). L’auto, una vettura rossa presa a noleggio, è stata ritrovata in un parcheggio a Passirano. La donna è stata denunciata per omissione di soccorso, fuga da incidente con feriti e lesioni personali stradali gravissime.

Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e chiarire perché la 28enne non si sia fermata a prestare aiuto. I familiari della giovane ferita sono al suo fianco, in attesa di sviluppi sulle sue condizioni.