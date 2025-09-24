CRONACAVENETO
24 Settembre 2025 - 12.15

Trasferito a Treviso il detenuto che ha aggredito Filippo Turetta nel carcere di Verona

Verona, 24 settembre 2025 – È stato trasferito questa mattina al carcere di Treviso il detenuto che, a fine agosto, ha aggredito con un pugno Filippo Turetta nel carcere di Montorio Veronese. L’aggressione, avvenuta durante l’ora d’aria, ha portato a misure disciplinari immediate.

Il detenuto, un cinquantacinquenne, ha colpito Turetta, recluso per l’omicidio di Giulia Cecchettin, che era stato da poco trasferito in un reparto con altri detenuti. Secondo quanto riportato da diverse fonti, l’attacco non ha provocato gravi conseguenze fisiche a Turetta, ma ha richiesto l’intervento del personale carcerario.

L’aggressore, inizialmente messo in isolamento, è stato trasferito a Treviso per motivi di sicurezza, come confermato dalle autorità carcerarie. Questo trasferimento mira a prevenire ulteriori episodi di violenza e a garantire la sicurezza di tutti i detenuti.

