Tragedia sul lavoro a Ospedaletto Euganeo: operaio muore schiacciato da una pressa

OSPEDALETTO EUGANEO – Ennesimo incidente mortale sul lavoro nella provincia di Padova. Nel pomeriggio di oggi, 9 gennaio, un operaio di 59 anni, di origine albanese, ha perso la vita mentre era impegnato in un’attività all’interno di uno stabilimento di via Comuna, a Ospedaletto Euganeo.

L’uomo, dipendente della Sesa – Società Estense Servizi Ambientali, viveva nel territorio comunale ed era al lavoro quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto schiacciato all’interno di una pressa durante un intervento di manutenzione. Non è ancora chiaro se l’incidente sia stato provocato da un malfunzionamento del macchinario, da un improvviso malore o da una disattenzione operativa.

La scena si è consumata sotto gli occhi di alcuni colleghi che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del Suem 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: l’operaio è deceduto praticamente sul luogo dell’incidente.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Este e ai tecnici dello Spisal, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti. Informato anche il pubblico ministero di turno della Procura di Rovigo. L’area interessata dall’infortunio è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari, mentre la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si tratta del secondo infortunio mortale sul lavoro dall’inizio dell’anno in provincia di Padova. Solo pochi giorni fa, il 5 gennaio, un altro operaio, di 65 anni, aveva perso la vita a Borgoricco, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.