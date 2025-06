Tragedia sul Grappa: escursionista vicentino trovato morto in un camper. Forse colto da malore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il mezzo era parcheggiato da giorni nell’area Meatte, sopra Crespano. A dare l’allarme un amico preoccupato

27 giugno 2025

Aggiornamento ore 15.00

È stato identificato come Loris Cuman, 53 anni, residente a Solagna (Vicenza), l’escursionista trovato senza vita nella mattinata di venerdì 27 giugno all’interno del proprio camper, parcheggiato nell’area delle Meatte a Paderno del Grappa.

Secondo una prima ricostruzione, Cuman si trovava sul Monte Grappa per un’escursione in solitaria. Dopo aver terminato la camminata, sarebbe stato colpito da un malore improvviso all’interno del camper, senza riuscire a chiedere aiuto. Il decesso risalirebbe alla serata di giovedì 26 giugno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i soccorritori di Pedemontana Emergenza Odv, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il camper, risultato di sua proprietà, è rimasto parcheggiato tutta la notte nell’area di sosta dove è avvenuto il decesso.

Tutto lascia supporre che si tratti di morte naturale dovuta ad un malore.

Un uomo di 53 anni, residente a Solagna, è stato ritrovato senza vita all’interno di un camper fermo da giorni nel parcheggio Meatte, lungo la Strada della Valle delle Mure, sul Monte Grappa, sopra Crespano del Grappa.

A segnalare la sua scomparsa è stato un amico, che non riusciva a mettersi in contatto con lui da diversi giorni. Insospettito dalle testimonianze di alcuni escursionisti, che avevano notato il camper sempre nello stesso punto, l’amico si è recato sul posto per controllare e ha fatto la macabra scoperta.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il personale del Suem 118, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti medico-legali e le indagini per chiarire le circostanze del decesso.