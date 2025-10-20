Tragedia in montagna, cacciatore precipita e muore durante il recupero di un cervo

Borgo Valbelluna (BL), 19 ottobre 2025 – Un cacciatore di 75 anni ha perso la vita oggi in Val Fontane, nella zona di Cordellon, durante le operazioni di recupero di un cervo appena abbattuto.

L’uomo, uscito a caccia con un amico, stava calando l’animale lungo un pendio roccioso per raggiungere la strada sottostante quando la corda utilizzata si è improvvisamente spezzata. Il cacciatore è precipitato per circa trenta metri, battendo violentemente la testa e riportando traumi fatali.

A causa della mancanza di copertura telefonica, l’amico ha dovuto raggiungere l’auto e spostarsi di circa tre chilometri prima di riuscire ad allertare il 118, intorno alle 14.15. Sul posto è intervenuto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e il personale medico nelle vicinanze. Tuttavia, ogni tentativo di rianimazione è stato vano: il decesso dell’uomo è stato constatato sul posto.

La squadra del Soccorso alpino di Belluno, ricevuto il nulla osta, ha imballato e trasportato la salma per circa 400 metri fino a un parcheggio, dove è stata affidata al carro funebre alla presenza dei Carabinieri. I soccorritori hanno inoltre recuperato il cervo, rimasto sul dirupo, riportandolo a valle.