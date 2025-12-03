CRONACAVENETO
3 Dicembre 2025 - 11.34

Tragedia in cantiere: operaio muore dopo essere stato travolto da una massa di terra

REDAZIONE
Un operaio di 58 anni, Nicola Pagan, è morto questa mattina a Ponte San Nicolò, nel Padovano, a seguito di un malore sopraggiunto dopo essere stato travolto da una massa di terra all’interno di un cantiere per la posa di tubature del gas. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:00.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo, residente a Piove di Sacco e dipendente di una ditta di Brugine, si trovava all’interno di uno scavo quando il terreno che aveva rimosso poco prima è improvvisamente crollato investendo la parte inferiore del corpo.

L’operaio è stato immediatamente soccorso dai colleghi e dal personale del Suem 118, intervenuto sul posto, ma purtroppo il malore causato dall’incidente gli è stato fatale.

