Toy Run, il 21 dicembre in piazza dei Signori torna l’evento benefico per la ricerca sulla fibrosi cistica

Domenica 21 dicembre torna in piazza dei Signori Toy Run, l’iniziativa benefica organizzata dalla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica Ets (Ffc Ricerca) in collaborazione con i motociclisti vicentini e veneti, con il patrocinio del Comune di Vicenza. L’evento, giunto alla ventiduesima edizione, è stato presentato oggi dall’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, da Dario Antoniazzi – delegato provinciale della Fondazione Fibrosi Cistica Ricerca, Delegazione di Vicenza – e dal motociclista Marco Franceschetto, aiuto coordinatore dell’iniziativa.

«Ringrazio la Fondazione e i suoi volontari per questo evento di raccolta fondi che saranno devoluti interamente al finanziamento dei progetti di ricerca sulla fibrosi cistica – ha dichiarato l’assessore Zilio –. Anche quest’anno i club motociclistici della città confermano il loro impegno per questa causa benefica, offrendo inoltre al pubblico la possibilità di ammirare alcuni dei modelli di moto più iconici, fare foto e intrattenersi con i bikers».

A partire dalle 10.45, in piazza dei Signori di fronte alla Loggia del Capitaniato, saranno presenti quattro gazebo con materiale informativo, dolcetti, cioccolata calda e articoli della campagna natalizia della Fondazione. I volontari saranno a disposizione per sensibilizzare il pubblico sulla fibrosi cistica e sull’importanza del sostegno alla ricerca. Come da tradizione, circa 200 moto raggiungeranno la piazza per essere esposte e ammirate da grandi e piccini. I mezzi arriveranno da contra’ Gazzolle, dopo la partenza delle 10.30 dal club house “Hell’s Angels” in via del Commercio 15. La ripartenza dei motociclisti è prevista per le 13, con passaggio per piazza Biade, corso Palladio, piazza Matteotti e Ponte degli Angeli.

All’evento, che lo scorso anno ha raccolto 5.500 euro, parteciperanno numerosi club motociclistici: Hells Angels MC Vicenza, Born To Be Wild MC North Italy, Born To Be Wild MC Baxano, Born To Be Wild MC Wild Hills, Wild Vikings MC North Italy, Wild Vikings MC Baxano, Iron Horses MC Vicenza, Black Cats Vicenza, Black Cats 36Cento, Orange Gang Motorcycleklan, Evo-Shovel 1340, HOG Vicenza Chapter Italy, Luni Ciapter Veneto, Blue Shark Riders, Palladium Chapter, Storm Riders Group. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà nella sede degli Hells Angels MC Vicenza in via del Commercio 15.

La fibrosi cistica

Si tratta di una delle malattie genetiche gravi più diffuse, priva di cura risolutiva. Chi nasce con questa patologia presenta due copie mutate del gene CFTR, responsabile della sintesi della proteina omonima che regola il funzionamento delle secrezioni di molti organi. Nelle persone con fibrosi cistica la proteina CFTR è inefficace o assente, provocando secrezioni mucose dense che, soprattutto nei bronchi e nei polmoni, ristagnano causando infezioni e infiammazione. In Italia si stima che ne siano affette circa 6.000 persone.

FFC Ricerca

Prima realtà italiana dedicata esclusivamente alla ricerca sulla fibrosi cistica e riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, la Fondazione FFC Ricerca si avvale di una rete di circa 1.000 ricercatori e del lavoro di oltre 160 delegazioni e gruppi di sostegno distribuiti in tutto il Paese, con il contributo di 5.000 volontari. Presieduta da Matteo Marzotto, dal 2002 a oggi la Fondazione ha investito più di 40 milioni di euro in oltre 500 progetti di ricerca, coinvolgendo 196 gruppi e istituti. I progetti vengono selezionati tramite due bandi annuali, valutati dal Comitato Scientifico con il supporto di esperti internazionali.