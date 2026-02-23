Torri – Inaugurata la nuova sede di SE.FA.MO. (laboratorio analisi) e Butterfly Lab

Torri di Quartesolo – Sabato 21 febbraio è stata inaugurata la nuova sede del Laboratorio di Analisi SE.FA.MO., storico punto di riferimento per la diagnostica di laboratorio a Vicenza da oltre cinquant’anni, che ospita anche Butterfly Lab, network di punti prelievo dedicato alla diagnostica di prossimità.

La struttura, estesa su 2000 metri quadrati, rappresenta un significativo investimento in termini di innovazione tecnologica, organizzazione e qualità del servizio. I nuovi spazi, più ampi e funzionali, e i macchinari completamente rinnovati sono stati progettati per rispondere in modo sempre più efficiente alle esigenze della popolazione e del territorio.

Durante il momento istituzionale, l’ing. Guido Griguol, Amministratore di SE.FA.MO., ha ripercorso con un intervento sentito la storia del laboratorio, ricordando le tappe principali che ne hanno segnato la crescita e l’affermazione come realtà sanitaria di riferimento a Vicenza, basata su competenza, affidabilità e attenzione costante all’innovazione.

All’inaugurazione hanno partecipato numerose autorità istituzionali, a testimonianza del valore che SE.FA.MO. e Butterfly Lab rivestono per la sanità locale e il sistema dei servizi territoriali, nonché del riconoscimento del loro ruolo a favore della comunità nel corso degli anni. Tra i presenti: il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, il consigliere provinciale e comunale Marco Zocca, il Presidente del Consiglio comunale Massimiliano Zaramella, oltre al Sindaco Gianluca Ghirigatto e alla Giunta comunale di Torri di Quartesolo.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato il ruolo di SE.FA.MO. come presidio sanitario di riferimento per il territorio, capace di coniugare lunga esperienza professionale con costante attenzione all’innovazione e alla qualità. In questo percorso si inserisce Butterfly Lab, che rafforza il modello di sanità di prossimità, rendendo l’accesso agli esami diagnostici più capillare e vicino ai cittadini.

La cerimonia si è conclusa con una visita guidata alla nuova struttura e un momento conviviale, occasione di confronto e condivisione tra istituzioni, professionisti sanitari e rappresentanti della rete dei laboratori.